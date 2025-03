Grande Rio: saiba os detalhes dos carros alegóricos que vão para a Sapucaí!

A Grande Rio já está na concentração para o desfile que acontecerá na madrugada desta quarta-feira (05), na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Homenageando o Pará com o enredo “Pororocas Parawaras – As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós”, a escola de samba de Duque de Caxias aposta em alegorias grandiosas para impressionar o público e os jurados.

As alegorias começaram a chegar na madrugada desta terça-feira (04) e já estão sendo testadas para garantir que tudo ocorra conforme o planejado. Um dos carros mais aguardados levará as águas do rio para a Sapucaí. A escola está realizando testes no carro abre-alas para ajustar os últimos detalhes antes do desfile, que terá início às 1h10.

Outro carro alegórico traz uma homenagem às princesas turcas, representadas por três barcos, cada um com o nome escrito na tipografia tradicional dos abridores de letras, muito comum nas embarcações amazônicas. Há também uma alegoria com esculturas de animais como onça, lagartixa, borboleta e cobra.

Além disso, um carro traz vasos de cerâmica, exaltando o artesanato paraense, enquanto outra alegoria apresenta passarinhos ao lado de instrumentos de carimbó, reforçando a presença da música e da cultura do estado na avenida. Outro destaque é um carro representando os caboclos.