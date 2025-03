As quatro escolas a se apresentar na noite desta segunda-feira (03), segunda noite do carnaval no sambódromo no Rio de Janeiro são Unidos da Tijuca, Beija-Flor, Salgueiro e Vila Isabel.

Confira fotos exclusivas:

