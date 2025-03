O terceiro e último dia de carnaval do Rio de Janeiro tem Mocidade Independente de Padre Miguel, Paraíso do Tuiuti, Acadêmicos da Grande Rio (trazendo um samba-enredo em homenagem ao Pará) e Portela. Veja as fotos:

Fotos desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro - 3º dia Anderson Bordê / AgNews Anderson Bordê / AgNews Anderson Bordê / AgNews Anderson Bordê / AgNews Anderson Bordê / AgNews Mocidade/Eduardo Hollanda Mocidade/Eduardo Hollanda Mocidade/Eduardo Hollanda Mocidade/Eduardo Hollanda Mocidade/Eduardo Hollanda Mocidade/Eduardo Hollanda Mocidade/Eduardo Hollanda Mocidade/Eduardo Hollanda