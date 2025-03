Veja a ordem de apuração do Carnaval 2025 do Rio de Janeiro e os detalhes da disputa pelo título

A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (LIESA) realizou, nesta quarta-feira (5), o sorteio da ordem de leitura das notas para a apuração do Carnaval 2025. O evento trouxe novidades no sistema de julgamento, critérios de desempate e adaptações para a divisão dos desfiles em três noites. A apuração oficial começa às 16h desta quarta-feira (5). A escola com a menor pontuação geral será rebaixada para a Série Ouro em 2026. Confira os detalhes que vão impactar a disputa pelo título!

VEJA MAIS

Ordem de apuração e critérios de desempate

A ordem de leitura das notas seguirá a sequência sorteada, mas os critérios de desempate serão invertidos. Ou seja, o último quesito sorteado será o primeiro a definir um empate. A lista completa é:

Enredo

Mestre sala e porta-bandeira

Bateria

Harmonia

Alegorias e adereços

Evolução

Fantasias

Samba-enredo

Comissão de frente

Novo modelo de julgamento: 4 módulos de jurados

Uma das principais mudanças para 2025 é a ampliação dos módulos de avaliação:

De 3 para 4 grupos de jurados, cada um responsável por avaliar todos os 9 quesitos.

Os jurados ficaram posicionados nos setores 3, 6, 9 e 10 da Marquês de Sapucaí.

Três noites de desfiles: como ficou a divisão?

Pela primeira vez, o Carnaval carioca terá três madrugadas de cortejos, com 4 escolas por noite (antes eram 6 agremiações em dois dias). A mudança exigiu adaptações em quesitos como:

Evolução (tempo reduzido para desocupação da avenida).

Harmonia, comissão de frente e bateria (ritmo sincronizado com pausas entre escolas).

Fim da nota comparativa: transparência na pontuação

A polêmica nota comparativa foi eliminada. Antes, os jurados registravam as notas apenas após o último desfile, o que gerava críticas sobre favorecimento às escolas da segunda noite. Agora:

As notas são lançadas imediatamente após cada apresentação.

O sistema busca maior imparcialidade, evitando influências entre performances.