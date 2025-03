Torcida da Grande Rio acompanha a apuração do Carnaval do Rio de Janeiro; enredo homenageou o Pará

No Rio de Janeiro, em Belém e nos outros municípios do Pará, é grande a torcida do Pará pela escola de samba Grêmio Recreativo Grande Rio na apuração oficial do Carnaval 2025. A apuração é nesta quarta-feira (5), na Cidade do Samba, e os torcedores vestem o Pará nas roupas, reunidos em um grande grupo.

A apuração dos votos envolve 12 escolas de samba do Rio de Janeiro e nove quesitos: enredo, mestre-sala e porta-bandeira, bateria, harmonia, alegorias e adereços, evolução, fantasias, samba-enredo e comissão de frente.

As notas ao desfile das escolas de samba, que pela primeira vez se deu em três dias, com quatro agremiações por noite, foram dadas por oito jurados.

Mesa de dirigentes da Grande Rio na Cidade do Samba, para conferir a apuração do desfile (Foto: Tarso Sarraf / O Liberal)

Estão na disputa pelo título: a Grande Rio, Unidos de Padre Miguel, Imperatriz Leopoldinense, Viradouro, Mangueira, Unidos da Tijuca, Beija-Flor, Salgueiro, Vila Isabel, Mocidade, Paraíso do Tuiuti e Portela.

Torcedores paraenses ostentam a bandeira do Pará na Cidade do Samba, no Rio de Janeiro (Foto: Tarso Sarraf / O Liberal)

O enredo apresentado pela Grande Rio na Marquês de Sapucaí, na madrugada desta quarta-feira (5), foi “Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós”, em homenagem ao estado do Pará.