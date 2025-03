Veja quais famosos estiveram no desfile da Grande Rio, que teve o Pará como samba-enredo

A Acadêmicos da Grande Rio foi a terceira de quatro escolas de samba a se apresentar no terceiro dia do Carnaval do Rio. Durante o desfile, que iniciou às 1h50 da madrugada, vários famosos participaram da travessia na Marquês de Sapucaí. Confira abaixo.

Alane Dias

Alane Dias foi a musa da Grande Rio no carnaval deste ano. A atriz e bailarina explicou que a fantasia traz uma homenagem profunda às tradições culturais e espirituais do Pará, especificamente a borboleta azul da Amazônia, símbolo da cabocla Jarina.

Paolla Oliveira

Se despedindo do posto de Rainha de Bateria, Paolla Oliveira foi uma das sensações no desfile da Grande Rio deste ano. A atriz vestia a fantasia "A Lua Encantada, Deusa Mãe".

Isabelle Nogueira

Isabelle Nogueira, cunhã-poranga do Boi Garantido, do Festival de Parintins, também desfilou pela Grande Rio. A ex-BBB 24, do Amazonas, representou a cabocla Jurema, com uma fantasia em cores branco, amarelo e verde.

Patrícia Poeta

Apresentadora do Encontro, da TV Globo, Patrícia Poeta também foi uma das celebridades que desfilou pela Grande Rio. A jornalista representava o "Coração das Águas", com uma fantasia em cores ciano e dourado.

Regina Casé, Estevão e David Brazil

A atriz Regina Casé e o marido, Estêvão Ciavatta, que também é um dos compositores do samba-enredo da agremiação, desfilaram em cima de um carro alegórico na Sapucaí. Ela representava a "Mãe D´Água" e ele o "Pai-da-Mata"". No mesmo veículo, estava influencer David Brazil, que representou "O Florescer dos Mururés".

Susana Vieira

A atriz Susana Vieira acompanhou de perto o desfile da Grande Rio. Ao ser entrevistada ao vivo pela Globo, Vieira disse que é "velha guarda" da escola de samba, e que foi prestigiar as apresentações dos amigos.

"Susana Vieira foi rainha!" "TRÊS VEZES, MEU AMOR. Sou madrinha da escola até hoje. E sou Grande Rio desde que a gente faz as roupas no chão de terra batida. Éramos do segundo grupo, vim visitar meus amigos e ver minha amiga Paolla...", disse a atriz.