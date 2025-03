VÍDEO: Alane Dias desfila pela Grande Rio na Sapucaí e levanta a perna na avenida

Alane Dias, musa da Acadêmicos do Grande Rio, estreiou na Marquês de Sapucaí, no Carnaval do Rio Janeiro, na noite desta terça-feira (4). A bailarina e ex-BBB desfilou pela escola de samba que tem como samba-enredo "Pororocas Parawaras: As águas dos meus encantos nas contas do curimbó", fazendo referência às encantarias paraenses. Veja o vídeo:

A informação de que Alane Dias seria musa da Grande Rio foi divulgada oficialmente em 7 de setembro do ano passado, em um evento que foi realizado em Belém, no Pará, cidade natal da musa. Na época, a bailarina contou como estava se sentindo ao ser escolhida para desfilar pela escola de samba que levaria o Pará para a avenida.

"Estou muito honrada em ser musa do Carnaval da Grande Rio em uma homenagem ao meu Pará. Poder representar meu estado e ajudar a levar a nossa cultura para a maior festa popular do mundo vai ser incrível. Sou bailarina, amo dançar e o carimbó tem muito do molejo do samba, então acho que vou tirar de letra essa parte. Mas é preciso ter fôlego para todo o percurso do sambódromo, então vou me dedicar cada vez mais aos exercícios", afirma Alane.