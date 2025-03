Do carimbó às princesas turcas, Grande Rio exalta a riqueza cultural paraense no Carnaval

Quando o intérprete Evandro Malandro cantou "A Mina é cocoriô", a Marquês de Sapucaí se agitou e foi preenchida pela encantaria do Tambor de Mina. O desfile da Acadêmicos da Grande Rio, ocorreu na madrugada desta quarta-feira (05/03), levou as riquezas culturais do Pará para o maior palco do Carnaval carioca. Com um espetáculo grandioso, a escola desfilou com 24 alas, cinco carros alegóricos e três tripés, reunindo cerca de 3.200 componentes.

Veja como foi o desfile da Grande Rio minuto a minuto

O enredo "Pororocas Parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós" transformou a avenida em um verdadeiro portal amazônico, exaltando lendas, ritmos e personagens emblemáticos da cultura paraense. No abre-alas, um dos momentos mais aguardados do desfile, as três irmãs turcas encantadas foram representadas por grandes nomes paraenses. Fafá de Belém brilhou como Mariana, Dira Paes deu vida à cabocla Herondina, e Naieme estreou na Marquês de Sapucaí no papel de Jarina.

Antes de entrar para desfilar, Naieme, emocionada, descreveu a experiência como um sonho realizado. "Eu já faço parte do samba paraense, da cultura paraense, do carimbó, do boi, do samba, toda a animação do paraense. Nós tentamos traduzir um pouco disso no momento do desfile", disse.

A atriz Dira Paes também destacou a emoção do momento. "O coração está batendo forte. Os paraenses no Camarote Arpoador me pararam para desejar um ótimo desfile e dizer como é bom estar aqui para celebrar o que a gente ama, que é o Estado do Pará. Estou muito feliz”, afirmou.

FANTASIAS

Em alusão ao mundo da encantaria, a bailarina Alane Dias, que estreou como Musa da Grande Rio, usou uma fantasia de borboleta em homenagem à “personificação” animalesca de Jarina. A roupa era repleta de flores coloridas em tons vibrantes e uma asa. "Estou feliz e muito empolgada. É uma honra contar essa história com a Grande Rio, essa história do lugar que a gente tanto ama. Vai ser lindo", afirmou a paraense.

Alane Dias será a substituta de Paolla Oliveira como Rainha de Bateria?

Já a Rainha de Bateria Paolla Oliveira, que faz a sua despedida, também roubou a cena ao se fantasiar de Lua Encantada, a Deusa Mãe, simbolizando uma força feminina indomável e ancestral. Em suas palavras, ela descreveu a figura da Lua como aquela que ‘molda ondas e pororocas’, conduzindo o fluxo e refluxo do que é eterno, o poder de transformação. Ela ainda destacou como o domínio da Lua vai além do brilho que rasga a escuridão, pulsando nas marés e regendo os ciclos, movendo oceanos e, naquele momento, guiando a bateria e a magia da Grande Rio.

Paolla Oliveira mostra look que vai usar no desfile da Grande Rio no Carnaval 2025

Dona Onete e Mestre Damasceno, ícones da música paraense, também participaram do desfile e emocionaram o público ao levarem a sonoridade característica do estado para a avenida. Entre as personalidades que marcaram presença no desfile, Fernanda Costa, Rainha das Rainhas 2024, fez sua estreia na Sapucaí.

Dona Onete irá desfilar na Sapucaí no penúltimo carro

MOMENTOS MARCANTES DO DESFILE

Onças, borboletas, araras e jacarés foram representados com destaque em alegorias e fantasias, ressaltando a diversidade da floresta. Em um dos momentos importantes da apresentação, a Sapucaí recebeu a Boiúna, a cobra grande das lendas amazônicas, reforçando a mitologia local e impressionando o público com sua grandiosidade.

A fauna e flora amazônica foram representantes no desfile da Grande Rio

Outro momento marcante foi a presença da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira dos paraenses, representada em vitrais coloridos que adornavam um dos minis carros alegóricos. A representação foi inspirada nos vitrais do Theatro da Paz, em Belém, trazendo uma conexão com a religiosidade e a arquitetura histórica do estado.

A imagem de Nossa Senhora de Nazaré foi retratada de forma artística e vibrante, e teve como inspiração os que estão presentes no chão do Theatro da Paz, em Belém

A mistura afroamazônica também teve espaço no desfile, com um grande altar dedicado às princesas turcas cultuadas no Tambor de Mina. O ator e cantor Xamã participou dessa ala ao lado de importantes figuras religiosas da região. A Grande Rio também prestou homenagem aos mestres da cultura paraense, trazendo Dona Onete na ala de tributo. A cantora teve sua música "Quatro Contas" como uma das inspirações para o samba-enredo da escola Deixa Falar.

PARAENSES LOTAM A MARQUÊS DE SAPUCAÍ NA TORCIDA PELA GRANDE RIO

O governador do Pará, Helder Barbalho, e a vice-governadora, Hana Ghassan, acompanharam de perto o desfile e celebraram a visibilidade que o Estado ganhou na Sapucaí. "É um momento muito especial, de arrepiar, ver a Sapucaí contando a nossa história. Fizemos bonito e o Pará teve o destaque que merece", afirmou Helder. Já Hana reforçou a emoção da noite. "Foi uma alegria imensa ver o Pará brilhar em um dos maiores espetáculos do mundo".

Antes mesmo da entrada da Acadêmicos da Grande Rio na Marquês de Sapucaí, uma onda de energia positiva já tomava conta dos paraenses presentes no Sambódromo. Vestidos com as cores do estado e carregando bandeiras do Pará, os torcedores vibravam na expectativa pelo desfile da escola de Duque de Caxias.

O servidor público Cristóvão Cruz viajou de Belém ao Rio de Janeiro especialmente para assistir à apresentação da Grande Rio. Pela primeira vez acompanhando de perto os desfiles das escolas de samba na capital carioca, ele demonstrou orgulho e ansiedade pela entrada da escola na avenida.

"Pela primeira vez eu venho prestigiar o carnaval no Rio de Janeiro. A expectativa pelo desfile da Grande Rio está sendo enorme, e vai ser muito vibrante essa participação aqui no Sambódromo", afirmou Cristóvão, que assistia ao desfile abraçado a uma bandeira do Pará.

Ele também demonstrou confiança no desempenho da escola. "Claro que a gente espera ganhar este carnaval. Mas, vamos ver e vamos torcer", declarou.