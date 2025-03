'O coração está batendo forte', diz Dira Paes sobre participar do desfile na Grande Rio

A atriz paraense Dira Paes vive a expectativa de representar um papel fora dos teatros e dos estúdios, mas, igualmente desafiador. O palco dessa vez será a passarela do samba, e o papel nesse que é considerado "o maior espetáculo da terra" será o de Herondina, uma das princesas turcas encantadas da Ilha do Marajó e personagem do samba-enredo da Acadêmicos do Grande Rio, terceira escola a desfilar na madrugada desta quarta-feira (05/03), na Marquês de Sapucaí.

No alto do carro abre-alas, Dira vai dividir a mesma emoção com Fafá de Belém, que será Mariana, e com a cantora Naieme, que dará vida à Jarina, a caçula das três irmãs. A Grande Rio levará para a avenida o enredo “Pororocas Parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós”.

Em entrevista exclusiva ao colunista Ismaelino Pinto, do Grupo Liberal, Dira compartilhou a emoção do momento. “O coração está batendo forte. Os paraenses aqui no Camarote Arpoador estão me parando para desejar um ótimo desfile e dizer como é bom estar aqui para celebrar o que a gente ama, que é o Estado do Pará. Eu estou muito feliz!”, disse a atriz.

Encantada com a grandiosidade da homenagem, Dira destacou a riqueza da cultura paraense nos bastidores. “Eu acho o samba lindíssimo. Nos bastidores, só tem as preciosidades do nosso Pará. Sei que a Dona Onete está ali, daqui a pouco estou indo dar um beijo nela. Beijo para o mundo. Um ótimo Carnaval e viva o Pará!”, celebrou.