Após derrota da Grande Rio por um décimo, Helder Barbalho comemora: 'Chegamos perto!'

O governador Helder Barbalho postou nas redes sociais um comentário sobre o resultado oficial da apuração do desfile das escolas de samba do Carnaval 2025 do Rio de Janeiro. "A Grande Rio levou alegria, tradições, beleza e nossa cultura para a Sapucaí. Parabéns a todos os trabalhadores do barracão da escola por tanta entrega e dedicação! O título não veio, mas chegamos perto, ficamos em segundo. O orgulho e a emoção são gigantes, assim como foi o desfile. Foi emoção do começo ao fim", enfatizou o chefe do Executivo Estadual do Pará.

Helder Barbalho e a esposa dele, Daniela Barbalho, a vice-governadora Hana Ghassan e outras autoridades, artistas e lideranças estaduais participaram do desfile da Grande Rio, na madrugada desta quarta-feira (5) na avenida Marquês de Sapucaí. A escola apresentou o enredo "Pororocas Parawaras - As águas dos meus encantos nas contas dos curimbós”, em homenagem à cultura paraense.

O resultado da apuração do desfile oficial das 12 escolas de samba do grupo especial do Carnaval 2025 do Rio de Janeiro apontou a Beija-Flor, com 270 pontos, seguido pela Grande Rio, com 269,9 pontos (um décimo apenas de diferença) e, na terceira colocação, a Imperatriz Leopoldinense, com 269,8 pontos.