Paolla Oliveira mostra apoio ao Mestre de Bateria da Grande Rio: 'com orgulho'

A Rainha de Bateria da Acadêmicos da Grande Rio, Paolla Oliveira, fez uma publicação em seu instagram como forma de apoio ao Mestre de Bateria da escola de samba Fabrício Machado, o Mestre Fafá. Na última quarta-feira (05), a Grande Rio ficou em segundo lugar na classificação geral por conta de 1 décimo de diferença para a campeã Beija-Flor. Com 269.9 pontos, a agremiação ficou com o segundo lugar, logo atrás da Beija-Flor, que foi consagrada a grande campeã com 270.0 pontos. Em seu instagram, Paolla escreveu: “Mestre Fafá, sua batida ecoa nos nossos corações com orgulho”.

VEJA MAIS

A publicação em apoio ao mestre de bateria se deu após a repercussão do décimo perdido no quesito Bateria, o que ocasionou a vitória da Escola de Samba Beija-Flor. Por meio do X (antigo twitter), o Mestre Fafá se desculpou com a comunidade de Caxias e recebeu o apoio de diversos internautas, inclusive da Rainha de Bateria Paolla Oliveira, que está se despedindo da escola de samba após 7 anos como Rainha.

Na publicação, Paolla destacou que: “Títulos são importantes, sim. Eles reconhecem o trabalho de um ano inteiro. Mas existem conquistas que não se medem em décimos. Quem viveu e viu, sentiu”. Além disso, Paolla Oliveira ressaltou que o carnaval não se encerrou na última quarta-feira de cinzas e que a história da Grande Rio seguirá brilhando.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)