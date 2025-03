Alane Dias fala sobre bumbum machucado no desfile da Grande Rio; entenda

A atriz paraense Alane Dias, uma das musas do desfile da Grande Rio deste ano, machucou o bumbum em razão da fantasia utilizada. Na noite, foi possível ver a região de seu corpo machucada e sangrando.

Alane utilizou os Stories do Instagram para falar do vice-campeonato da escola carioca e tranquilizar fãs, além de agradecer pela preocupação com sua saúde.

"Quero muito agradecer por todo o carinho de vocês. Pra quem está preocupado com meu bumbum, está todo ferido meu bumbum, mas não é isso que ia me parar, que ia fazer eu entregar menos que 200% do meu desfile", disse ela em vídeos.

"A gente entende que é assim, levanta a cabeça e continua", disse Alane sobre os ferimentos (Anderson Bordê/ Ag News)

"Isso é comum, acontece, já aconteceu muito no balé de alguma coisa estar me machucando e a gente entende que é assim, levanta a cabeça e continua", completou ela.