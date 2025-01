Vídeo mostra beijo entre Alane Dias e José Loreto após rumores de romance

Após a ex-BBB Alane Dias ser flagrada duas vezes com o ator José Loreto e negar a reportagem de Léo Dias sobre um suposto romance entre os dois, o jornalista e apresentador do Fofocalizando divulgou um vídeo que mostra o casal se beijando durante uma festa.

Nas imagens divulgadas por Léo Dias, Alane e José aparecem dançando forró agarradinhos e, em determinado momento, trocam um beijo de língua. Antes disso, os dois já haviam sido flagrados juntos saindo de um teatro e andando de moto no Rio de Janeiro.

Na tarde desta segunda-feira (27), durante o programa Fofocalizando, no SBT, Léo Dias rebateu a paraense após ela desmentir a informação divulgada por ele. Durante o programa, o jornalista afirmou que não acreditava na ex-BBB e fez piada com a situação, mencionando sua experiência com mentiras de famosos. “Alane, meu amor, você acha que a gente tem quantos anos?”, questionou. Na madrugada desta terça-feira (28), Léo Dias divulgou o vídeo que comprova o beijo entre os dois.

ASSISTA: