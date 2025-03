Grande Rio é saudada por autoridades e personalidades que vibraram com o desfile sobre o Pará

A conquista do título de vice-campeão do Carnaval do Rio de Janeiro em 2025 pela Acadêmicos da Grande Rio, com o enredo “Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós", em homenagem ao estado do Pará, continua sendo saudada por muitos paraenses nas redes sociais. A Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) postou: "Parabéns, Grande Rio! Foi lindo ver nossa cultura, religiosidade, nossas cores e nossa gente no enredo que vai ficar pra sempre marcado no coração dos paraenses". Na mesma postagem, a Alepa enfatizou: "O Pará é sempre o melhor enredo!".

VEJA MAIS



O prefeito de Belém, Igor Normando, ressaltou nas redes sociais: "A Grande Rio é vice-campeã e saiu da Sapucaí gigante! Com o enredo As Pororocas Parawaras, criado pela belenense Deixa Falar, a escola levou a força do Pará pro maior palco do samba e emocionou o Brasil e o mundo. Nossa cultura brilhou, ecoou e fez história".

Já a modelo, atriz e ex-BBB Alane Dias postou: "Eterna gratidão! PODEMOS! @granderio Obrigada Deus e Nossa Senhora de Nazaré! Somos vice-campeões!".

A Escola de Samba de Caxias enalteceu a cultura paraense ao contar a história das três princesas turcas que se encantaram ao atravessar um berço da encantaria na baía do Guarajá e se transformaram em seres encantados voltados para a cura e a cultura do Pará.