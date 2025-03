Torcida paraense enaltece a disputa acirrada da Grande Rio com enredo sobre o Pará

Em segundo lugar por um décimo apenas na totalização dos votos do desfile oficia das escolas de samba do Carnaval 2025 do Rio de Janeiro, a agremiação Acadêmicos da Grande Rio foi enaltecida por paraenses por ter a escola levado a cultura do Pará para a avenida Marquês de Sapucaí. O desfile se deu na madrugada dessa quarta-feira (5), e à tarde saiu o resultado final, com a Beija-Flor conquistando seu 15º título, com 270 pontos, seguido pela Grande Rio, com 269,9 pontos, e a Imperatriz Leopoldinense, com 269,8 pontos, na terceira colocação.

VEJA MAIS



“A Grande Rio merecia o primeiro lugar, mas só o fato de ter representado tão bem a nossa cultura, levado o nome do nosso estado de maneira positiva, a gente se sente alegre, feliz, e agradece a essa comunidade de Caxias por essa maravilha que ela fez na vida de todos os paraenses”, afirmou a foliã Roberta Dias, devidamente vestida com vestidos e brincos com as cores da Bandeira do Pará.

Outra torcedora do Pará no Rio foi Dariene Bittencourt. “Nós somos uma família carnavalesca, nós viemos de Abaetetuba e Barcarena, do Pará, para assistir ao nosso Pará, mostrar as belezas que nós temos, exaltar a nossa cultura. O Pará está em alta, o Pará é lindo! Tem um povo acolhedor, maravilhoso. E essa não foi uma derrota, foi uma vitória do povo do Rio, da Grande Rio, e também do povo paraense. Nós estamos todos de parabéns por essa grande vitória, que é a cultura do Pará”, destacou.