Mestre da Grande Rio se desculpa por perda de décimo que 'custou' o título da escola

O mestre de bateria da Grande Rio, Fabrício Machado, o mestre Fafá, lamentou a perda de um décimo na apuração dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial, detalhe que acabou determinando o vice-campeonato da escola de Duque de Caxias no Carnaval 2025. No X, antigo Twitter, ele escreveu: "Desculpa, Caxias".

Nos comentários de sua postagem sobre o resultado, Fabrício recebeu mensagens de apoio de seguidores e integrantes da comunidade. Muitos destacaram seu talento e dedicação, reforçando que o desempenho da bateria não deveria ser responsabilizado pelo resultado final. Além disso, elogiaram o desfile emocionante da escola e a garra da comunidade ao defender o enredo.

"Nós te amamos! Por favor, não fique triste", comentou um internauta. "Você é gênio, é um músico de excelência", "foi impecável" e "estamos orgulhosos por tudo de tão lindo que vocês apresentaram na Sapucaí", escreveram os seguidores.

VEJA MAIS

Homenagem ao Pará

Neste ano, a Grande Rio levou para a Sapucaí um enredo em homenagem ao Pará. O desfile também marcou um momento de despedida, já que Paolla Oliveira se despediu do posto de rainha de bateria da escola.

Apuração

A disputa pelo título foi acirrada, e a Grande Rio ficou a apenas um décimo da campeã Beija-Flor. A agremiação de Caxias somou 269,9 pontos, enquanto a escola de Nilópolis alcançou a pontuação máxima de 270.

A diferença decisiva aconteceu no quesito bateria. A Beija-Flor obteve quatro notas 10, garantindo os 30 pontos após o descarte da menor nota. Já a Grande Rio recebeu duas notas 10 e duas notas 9,9, e com o descarte, fechou com 29,9 pontos.

A Beija-Flor alcançou nota máxima nos nove quesitos avaliados. A Grande Rio também atingiu a pontuação máxima em oito deles, mas perdeu o décimo justamente na avaliação de sua bateria.

Se houvesse empate na primeira colocação, a Grande Rio seria declarada campeã pelo critério de desempate, já que ambas as escolas tiveram nota máxima nos quesitos prioritários, como Comissão de Frente e Samba-enredo.