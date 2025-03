Grande Rio questiona erro na publicação das notas e busca reconhecimento do título do Carnaval 2025

A Escola de Samba Acadêmicos do Grande Rio, que homenageou o Pará na Marquês de Sapucaí neste ano e foi vice-campeã, perdendo o 1º lugar para a Beija-Flor de Nilópolis, se manifestou oficialmente após a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) corrigir um erro na publicação das notas do Carnaval 2025. Em nota divulgada em suas redes sociais, na noite desta quinta-feira (6), a agremiação de Duque de Caxias informou ter identificado uma inconsistência nos resultados do quesito bateria, o que impactaria diretamente no somatório final das notas. Confira:

VEJA MAIS

"Em nome de sua diretoria, informa que verificou no site oficial da Liga Independente das Escolas de Samba no Rio de Janeiro uma inconsistência de informação referente às notas do quesito bateria divulgadas durante a apuração do Grupo Especial. Durante o evento realizado na última quarta-feira, foi realizada a leitura de duas notas 9.9 e duas notas 10 para a nossa agremiação, diferente do publicado na tarde desta quinta-feira no site oficial da LIESA, onde constam uma nota 9.9 e três notas 10, sendo a última no quarto módulo de julgadores, concedida por Geiza Carvalho", informou a escola.

A diferença nas notas reflete no somatório final, o que, segundo a Grande Rio, modificaria a pontuação oficial e resultaria em um empate com a Beija-Flor de Nilópolis.

"O fato interfere diretamente no somatório oficial de notas da apuração, que também foi divulgado de forma inconsistente no site oficial da LIESA - constando apenas uma nota 9.9 para descarte e um somatório de 29.9 pontos - e um somatório geral de 269.9 pontos. Com a nota divulgada, o somatório correto para o G.R.E.S. Acadêmicos do Grande Rio seria de 270,0 pontos, que igualaria a pontuação da coirmã Beija-Flor de Nilópolis e constataria um empate entre as escolas, sagrando ambas como campeãs do Rio Carnaval 2025", ressaltou a agremiação.

Diante da situação, a Grande Rio afirmou que levará o caso à plenária oficial da Liesa, prevista para ocorrer nesta sexta-feira (08/03). " Desde já, reiteramos nosso total respeito à entidade, nossas coirmãs e, principalmente, à comunidade e torcedores da nossa escola. Estaremos sempre em busca dos esclarecimentos de todo e qualquer fato que possa impactar a transparência do nosso Carnaval", destacou a nota.

Nos comentários da publicação, diversos admiradores da escola celebraram a possibilidade de divisão do título do Carnaval 2025. “A verdade sempre aparece! É campeã, sim!”, escreveu um seguidor. Outro apoiou a manifestação da agremiação: “Decisão correta da diretoria! Justiça seja feita!”.

Entenda o caso

Mais cedo, a Liesa publicou o mapa de notas da apuração do Carnaval 2025, em seu site oficial, contendo um erro nas notas da Grande Rio, o que poderia mudar o desfecho do evento e o resultado verdadeiro ganhador deste ano.

No dia da apuração, na última quarta-feira (05/03), a escola localizada em Duque de Caxias recebeu duas avaliações 9,9 no quesito Bateria, mas ao divulgar o mapa oficial das notas, nesta quinta-feira (06/03), uma das notas virou dez. O erro de digitação foi na nota da última jurada do quesito Bateria, que deu 9,9 e não dez para a agremiação.

Por ter recebido dois 9,9, a Grande Rio perdeu um décimo no quesito, já que uma das notas foi descartada. Caso tivesse tirado três dez na Bateria, a agremiação teria empatado com a Beija-Flor em primeiro lugar. Vale lembrar, que essa é a única posição em que o regulamento permite empate.

E o erro não ocorreu apenas com a Grande Rio. Também no item Bateria, a Estação Primeira de Mangueira teve uma nota publicada errada da mesma forma. O segundo jurado tirou um décimo da verde e rosa, mas a Liesa publicou como se fosse um dez. Este erro, no entanto, não mudaria o resultado caso fosse verdadeiro, já que as outras três notas da escola no quesito foram dez.

A escola de Duque de Caxias, então, usou seu perfil no Instagram para se posicionar e afirmar que irá questionar a Liesa sobre os erros que "interfere diretamente no somatório oficial de notas da apuração".