Após nome aparecer na transmissão, Manu Bahtidão confirma presença no desfile da Grande Rio

A cantora Manu Bahtidão declarou que vai participar do desfile das campeãs no sábado (08), onde a Grande Rio, vice-campeã, vai desfilar na Marquês de Sapucaí. A declaração ocorre após o nome da cantora ter aparecido durante a transmissão do desfile na Globo na última terça-feira (04).

“Vamos lá nesse desfile das campeãs! Bora! Vou sambar pra caramba lá!”, disse Manu Bahtidão. Durante a transmissão, uma integrante da escola, loira, chegou a aparecer e confundiu Milton Cunha, achando que se tratava da cantora. No entanto, o nome da artista não foi anunciado oficialmente pela escola de samba. Segundo a agenda oficial de Manu, ela tinha dois shows marcados nesta terça-feira (04), e um deles foi compartilhado pela artista, que ocorreu em uma cidade do Maranhão.

VEJA MAIS

Manu Bahtidão expressou seu orgulho e emoção com o desfile da Grande Rio, destacando a homenagem ao Pará e sua rica cultura. Ela elogiou a interpretação da escola, lembrando a importância da história do estado sendo contada no samba.

“Gente, foi incrível, eu fiquei emocionada, chorei pra caramba, juro, porque a gente vê a nossa história sendo contada através daqueles mestres dessa grande escola, que é a Grande Rio, é muito emocionante. O Pará merece, Pará é gigantesco, é rico, é maravilhoso. Parabéns Grande Rio, parabéns meu Pará”, declarou.