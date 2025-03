Jurada deixa 3 escolas de samba do Rio sem nota por esquecimento e escreve justificativa à Liesa

Em ligação com o coordenador da Liesa, a jurada Ana Paula Fernandes disse que esqueceu de escrever as notas de três escolas durante a última noite de desfiles do Grupo Especial. Entretanto, Ana Paula disse que anotou as justificativas em uma ficha separada. A situação foi revelada na última quarta-feira (05), durante a apuração das notas na Cidade do Samba, por isso, as três escolas de samba esquecidas receberam nota 10 no quesito samba-enredo.

VEJA MAIS

Para a Grande Rio, ela havia concedido nota 10, porém deixou as notas de Mocidade, Portela e Tuiuti, escolas que desfilaram na noite de terça-feira (04), sendo que a Grande Rio foi a terceira escola da noite. "Ela falou que deu a justificativa e posteriormente esqueceu de lançar o numérico, mas a nota não é válida", explicou o coordenador de jurados Thiago Farias.

Doutora em Sociologia e Letras, Ana Paula Fernandes também é pesquisadora de percussão afro-brasileira. "Essa jurada é uma jurava nova, uma das que entrou esse ano. A gente pode imaginar que ela tava muito cansada na última noite, mas ela só tinha isso para fazer", afirmou o jornalista e comentarista de carnaval, Leonardo Bruno.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)