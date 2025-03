Carnaval 2025: Rio tem compositor paraense campeão e vice-campeão

De samba o Pará entende. Que o diga o paraense Ailson Renan Santos Picanço, 33 anos, professor de Engenharia de Produção da Universidade do Estado do Pará (Uepa). Além de o Pará ter brilhado na avenida Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, no desfile da madrugada da última quarta-feira (5), a partir do enredo apresentado pela escola de samba Acadêmicos da Grande Rio, que se tornou vice-campeã do Carnaval 2025, Ailson conquistou seu primeiro título como compositor da Beija-Flor, de Nilópolis. De quebra, ele foi também vice-campeão como autor do samba-enredo da Grande Rio.

Nascido em Belém, Ailson Picanço é compositor de samba-enredo há 10 anos. Como ele próprio diz, Ailson é compositor autodidata e não toca nenhum instrumento musical. Compõe letra e melodia à capela. “Eu componho na Beija-Flor desde 2016, para o Carnaval de 2017 com o Enredo ‘Iracema’. Na ocasião, o samba foi bem avaliado e exaltado pelo Laíla (carnavalesco homenageado post-mortem no desfile da escola em 2025), ficando entre os 10 primeiros classificados entre mais de 40 composições”, revela.

Com o samba na vida, Ailson Picanço comemora o primeiro título dele na Beija-Flor (Foto: Divulgação)

Samba na raiz

O samba da Beija-flor, como conta Ailson, “é uma exaltação a um grande mestre, o ídolo Laíla!” “Desde quando saiu o enredo, nos enchemos de expectativas e os primeiros versos começaram a nascer antes mesmo do lançamento da sinopse. Eu, Ailson, compus ao lado dos meus parceiros Rômulo Massacesi, Jr Trindade, Gladiador, Samir, Serginho Aguiar, Felipe Sena e Gabriel Machado. Metodicamente, tentamos buscar a identidade da Beija-flor, com um samba encorpado, com melodia em tom menor e com a divisão melódica característica e muito estimulada pelo Mestre Laíla em mais de 40 anos de Beija-flor”.

“No samba, a gente propõe o reencontro da comunidade com a sua essência, exaltamos a religiosidade, as origens e a valorização do quilombo Beija-flor. Laíla deu à comunidade o protagonismo e a sua essência. Também buscamos falar das suas características como o gênio forte, o copo de cerveja no palco, os ensinamentos”, destaca. O samba-enredo campeão da Beija-Flor intitula-se “Laíla de Todos os Santos, Laíla de Todos os Sambas”.

Ailson Picanço afirma que compor o samba campeão do Carnaval pela escola de coração dele é um dos maiores sonhos da vida. “Vencemos também o prêmio Estandarte de Ouro de Melhor Samba do Carnaval Carioca”, acrescenta o compositor que desfilou pela Beija-Flor e Grande Rio..

“Em 2025 foi o meu primeiro título na Beija-Flor, mas eu também já venci no Porto da Pedra em 2022, 2024 e 2025”, conta Ailson. Ele diz que mora no Pará e viaja para o Rio apenas nas épocas de disputa de samba e desfiles.

Grande honra

Os autores do samba-enredo da Grande Rio (“Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós”), são compositores da escola de samba Deixa Falar, de Belém: Marcelo Moraes, Tayane Coelho, Mestre Damasceno Ailson Picanço e Davison Jaime.

Destaque alcançado pela cultura paraense é celebrado pelo compositor Ailson Picanço (Foto: Divulgação / Acervo Pessoal)

“Eu também sou um dos compositores do samba da Grande Rio. Me tornei Beija-flor por causa da homenagem ao Pará em 1998. E desde lá acompanho o Carnaval como torcedor. Poder compor pra minha escola (Beija-flor) e também para a Grande Rio, exaltando o nosso estado, não tem preço! É uma honra e emoção muito grande”, enfatiza.

O compositor comemora o desfile da Grande Rio exaltando a cultura paraense em pleno ano da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP 30, em Belém, no mês de novembro. “O Pará fez bonito na Sapucaí e o vice-campeonato deve ser exaltado, sim! Foi um grande desfile da Grande Rio!”, finaliza, gratificado com as conquistas paraenses no Carnaval 2025.