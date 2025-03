Após apuração, mestre Fafá, da Grande Rio, agradece apoio da comunidade e do Pará: 'Carinho e força'

O mestre de bateria da Grande Rio, Fabrício Machado, conhecido como mestre Fafá, usou as redes sociais nesta sexta-feira (07) para agradecer o carinho e apoio que recebeu da comunidade da escola e do povo do Pará após a apuração dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial. A agremiação de Duque de Caxias ficou com o vice-campeonato do Carnaval 2025, perdendo por um décimo no quesito Bateria, liderado por Fafá.

"Nos últimos dois dias eu vivi o melhor e o pior momento da minha vida. Primeiro, eu vi minha escola fazer o seu desfile mais lindo de sua história e ao mesmo tempo vi esse desfile perder, em uma disputa décimo a décimo, justamente no quesito que defendo", escreveu o mestre.

Apesar da frustração pelo resultado, Fafá destacou a onda de carinho e respeito que recebeu da comunidade e da escola, citando os Presidentes de Honra Jayder, Helinho e Leandro, o Presidente Milton Peracio e a Vice-Presidente Tatiane. Ele também fez questão de enaltecer o empenho de seus diretores de bateria, ritmistas e equipe técnica.

"Não faltou empenho ou compromisso. A gente se dedica e estuda muito para chegar no resultado que acreditamos ser perfeito. Infelizmente ele não veio, mas veio uma onda de carinho e respeito com nossa bateria que ficará para sempre na memória", afirmou.

Fafá também convocou os integrantes da bateria para seguirem em frente com leveza e celebrarem a trajetória da escola. "Vamos ser felizes pelo meu pai e pela nossa rainha que merecem tanto. Sem julgamentos e sem ataques. Vamos apenas nos divertir e fazer nosso ritmo com perfeição e maestria", declarou.

O mestre reforçou que a Grande Rio seguirá trabalhando para recuperar os décimos perdidos e agradeceu o apoio da comunidade e do público paraense. "Juntos chegamos até aqui e juntos vamos fazer uma grande festa no sábado", concluiu