Alane Dias comemora aniversário desfilando na Sapucaí como musa da Grande Rio

A paraense Alane Dias celebrou seu aniversário de 26 anos de forma especial, nas primeiras horas deste domingo (09/03), desfilando como musa da Acadêmicos da Grande Rio no Desfile das Campeãs, na Marquês de Sapucaí. A ex-BBB compartilhou o momento com seus seguidores nas redes sociais, destacando a emoção de passar a virada do aniversário sambando. "Hoje é dia de comemorar. A caminho da Sapucaí para o desfile das campeãs e vou passar a virada do meu aniversário sambando. Obrigada tanto, meu Deus", escreveu nos Stories.

Antes o desfile, Alane recebeu uma surpresa no Camarote Arpoador, onde comemorou a data com um bolo e assoprou as velas ao som de "parabéns". Emocionada, descreveu a experiência como o "melhor aniversário de sua vida" e afirmou: "Sonhos podem ser realizados, SIM".

Em uma publicação nas redes sociais, a paraense relembrou sua infância e a expectativa de assistir à transmissão do evento pela TV. Agora, vivendo essa experiência de dentro da avenida, destacou a emoção de ver a escola brilhar novamente, desta vez como vice-campeã do Carnaval carioca.

“Grande Rio firma o samba no tambor de mina e em nossos corações”, escreveu a paraense.

O momento também foi marcado por encontros especiais. A musa recebeu o carinho da cantora IZA e da atriz Paolla Oliveira, momentos que também foram compartilhados em suas redes sociais.

Alane relembrou que, há um ano, comemorava seu aniversário dentro do Big Brother Brasil, na xepa, cumprindo um castigo do monstro. Agora, celebrou a data desfilando na Sapucaí como musa da vice-campeã do Carnaval, que homenageou sua terra natal, o Pará.