Alane Dias Rainha de Bateria? Veja as cotadas para o cargo que será deixado por Paolla Oliveira

Paolla Oliveira anunciou aposentadoria do posto de Rainha de Bateria da Acadêmicos do Grande Rio após sete anos desfilando pela escola de samba, sendo o desfile de 2025 o último da carreira. Desde então, vem surgindo especulações sobre quem pode substituir a atriz, como os nomes das ex-BBB 24 Alane Dias e Isabelle Nogueira e da passista Luciene Santinha.

Alane Dias

A paraense Alane Dias é ex-participante do BBB 24. Ela desfila como musa da escola, que homenageará o Pará no samba-enredo deste ano.

À coluna de Fábia Oliveira, Alane disse que esta feliz com o posto de musa deste ano, mas que não pensa em ser Rainha de Bateria. "Estou muito feliz como musa, estou realizando um sonho mesmo”, declarou. Além disso, ela destacou a importância do enredo da Grande Rio neste ano, que homenageia seu estado natal. “A Grande Rio vai falar sobre o Pará, eu sou do Pará. Então é uma coisa que eu não estou pensando muito, tô vivendo o momento presente.”

Isabelle Nogueira

Desde 2018 como cunhã-poranga do Boi Garantido, do Festival de Parintins, Isabelle Nogueira, também ex-BBB 24, disse que pensaria na possibilidade de "viver esse sonho".

"Se entrassem em contato comigo iria avaliar com a diretoria e com a comunidade, que se me permitisse viver esse sonho, iria avaliar e me dedicar", disse ao colunista do UOL Lucas Pasin.

Luciene Santinha

Luciene frequenta a quadra da Grande Rio desde os seis anos, participando, inclusive, da ala das crianças, sendo passista mirim e passista oficial. No ano de 2015, Santinha levou para casa o troféu Estandarte de Ouro como melhor passista.

Na comunidade, Luciene é uma das preferidas para assumir o posto de Rainha de Bateria.