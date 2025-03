A caminho da Sapucaí, Alane Dias pede proteção à N. Sª. de Nazaré durante desfile da Grande Rio

A paraense Alane Dias vai estrear na noite desta terça-feira (4) na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, como musa da Acadêmicos do Grande Rio, que traz como samba-enredo "Pororocas Parawaras: As águas dos meus encantos nas contas do curimbó", fazendo referência às encantarias da Ilha do Marajó. Por meio dos Stories do Instagram, a bailarina e ex-BBB compartilhou um momento muito especial, em que, com o terço na mão, se recolheu para pedir proteção a Nossa Senhora de Nazaré, padroeira dos paraenses.

Imagem nos Stories de Alane Dias (Foto: Reprodução / Instagram @alane)

"A caminho, protegida pela Nazinha 'Protege Caxias nas águas de Nazaré'", escreveu Alane, fazendo referência a uma das músicas do samba-enredo da Grande Rio.

A bailarina foi convidada em setembro do ano passado para desfilar pela escola de samba, que no samba-enredo "Pororocas Parawaras", faz referência às encantarias paraenses.