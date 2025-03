Alane Dias prestigia desfiles das escolas de samba em Belém, nesta sexta-feira (14)

A paraense Alane Dias compareceu na Aldeia Amazônica, na noite desta sexta-feira (14), para acompanhar o primeiro dia de desfile das escolas de samba do Grupo Especial de Belém.

“Não teria como não prestigiar o carnaval de Belém. Todo ano eu estou aqui”, disse a paraense. Ela foi uma das convidadas para o camarote especial de Milton Cunha, que veio a Belém prestigiar as agremiações. No local, ela encontrou, ainda, com a cantora Zaynara. A bailarina chega a Belém após desfilar pela Grande Rio, no Rio de Janeiro, que levou as encantarias do Pará à Marquês de Sapucaí.

A também ex-BBB 24 foi uma das convidadas do camarote do carnavalesco Milton Cunha, chamado "Camarotes Miltons - O Paraensismo Desfilando e Encantando com Milton Cunha". O comentarista conterrâneo chegou em Belém após o sucesso no carnaval de São Paulo e Rio de Janeiro.