Carnaval de Belém: Rancho é a segunda escola a desfilar na Aldeia Amazônica nesta sexta-feira (14)

A escola de samba Rancho Não Posso Me Amofiná foi a segunda agremiação a desfilar na noite desta sexta-feira (14), na Aldeia Amazônica, no bairro da Pedreira. Fundada em 1934, a escola do bairro do Jurunas tem como enredo “A História do Mascate Amazônico que se tornou Midas do Norte”, homenageando o empresário paraense Oscar Rodrigues, diretor de um grupo varejista do Pará. O desfile começou por volta das 23h30 e durou cerca de 1h.

Este ano, O Rancho trouxe entre 1600 e 1800 brincantes, com uma média de 60 em cada ala. A ala do carimbó, que é coreografada, terá 35 pares, enquanto a que possui uma barca terá 40 pessoas. Um dos grandes destaques da escola foram as presenças dos artistas paraenses Pinduca e Dona Onete.

VEJA MAIS

Em entrevista à Redação Integrada de O Liberal, o presidente de honra do Rancho, Jango Vidal, disse que se sentia confiante quanto o desfile da escola na Aldeia Amazônica. " A escola se durante seis meses para fazer um grande carnaval. Ele merece a homenagem. Com a ajuda dele, fizemos um bom trabalho", disse Vidal.

O homenageado da noite, o "Seu Oscar", disse que é uma honra receber esse tributo de uma agremiação do bairro em que morou mais da metade da vida. "Ser homenageado no meu Estado, no Rancho, do Jurunas, onde eu vivi quase 50 anos da minha vida, não tem preço. Agradeço a Deus e pela diretoria do Rancho. Estou aqui muito feliz representando a nação jurunense", disse Oscar Rodrigues.

Após o Rancho, desfilaram em seguida as escolas de samba Deixa Falar, com o enredo O Sonho Virou Realidade", atrelando, ainda, as encantarias do Pará e a sustentabilidade; e a Bole Bole, com o enredo “Amazônia Ensolarada”, envolvendo a ancestralidade e a questão do descarte do lixo em Belém.