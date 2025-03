Carnaval de Belém: Mocidade Olariense abre os desfiles na Aldeia Amazônica nesta sexta-feira (14)

O Grêmio Recreativo Social e Cultural “Mocidade Olariense" foi a escola de samba que abriu os desfiles do Grupo Especial da noite desta sexta-feira (14), Aldeia Amazônica, no bairro da Pedreira. Neste ano, a agremiação veio com o enredo "A revolta das Icamiabas: um delírio fascinante em defesa do reino das pedras verdes” e trouxe cerca de 1.200 pessoas para a avenida. O desfile da Mocidade Olariense começou por volta das 22h25 e encerrou por volta das 23h15.

Completando 50 anos de existência em 2025, a escola de samba, que este ano retorna ao Grupo Especial, vai retratar a sustentabilidade nas alas, sobretudo pela temática do carnaval deste ano fazer alusão à COP 30, o maior encontro para discutir ações contra as mudanças climáticas.

mocidade olariense carnaval belém 2025 Foto / Wagner Santana / O Liberal Foto / Wagner Santana / O Liberal Foto / Wagner Santana / O Liberal Foto / Wagner Santana / O Liberal Foto / Wagner Santana / O Liberal Foto / Wagner Santana / O Liberal Foto / Wagner Santana / O Liberal Foto / Wagner Santana / O Liberal Foto / Wagner Santana / O Liberal Foto / Wagner Santana / O Liberal Foto / Wagner Santana / O Liberal Foto / Wagner Santana / O Liberal

VEJA MAIS

Em entrevista à Redação Integrada de O Liberal, o presidente da escola, Jair Apollo, comentou, minutos antes da escola começar o desfile, que a expectativa para a apresentação deste ano são "as melhores possíveis". "A Mocidade Olariense vem trazendo um enredo forte, que fala da mulher da Amazônia do passado e a defensora da Amazônia e da cultura da atualidade. Chegamos de Icoaraci para Belém trazendo toda a essência e alegria que é o carnaval da Mocidade Olariense", disse o presidente.

Uma das curiosidades do desfile é o carro alegórico “O Lago das Icamiabas”, que conta com água jorrando.