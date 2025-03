Carnaval de Belém: Milton Cunha recebe Helder Barbalho e Igor Normando em camarote

Milton Cunha recebeu na noite desta sexta-feira (14) o governador do Pará, Helder Barbalho, e o prefeito de Belém, Igor Normando, no camarote especial instalado na Aldeia Amazônica para comentar os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial de Belém. Nesta noite, desfilam Mocidade Olariense, Rancho Não Posso Me Amofiná, Deixa Falar e Embaixada do Império Pedreirense.

No espaço exclusivo, chamado "Camarotes Miltons - O Paraensismo Desfilando e Encantando com Milton Cunha", o carnavalesco recebe personalidades, como a também paraense Alane Dias, para comentar as apresentações

Helder esteve, ainda, na companhia da esposa, Luciana Barbalho, para apreciar a primeira noite dos desfiles das agremiações da capital paraense, que neste ano vem atrelando seus enredos à Amazônia.