Dira Paes será mãe de Sophie Charlotte em 'Três Graças', nova novela da Globo

Dira Paes está confirmada na próxima novela das 21h da TV Globo, "Três Graças", escrita por Aguinaldo Silva. A trama irá substituir "Vale Tudo" e tem estreia prevista para o dia 20 de outubro. A atriz interpretará Lígia, mãe de Gerluce, papel de Sophie Charlotte, a protagonista da novela. A obra contará a história de Gerluce, uma mulher forte e movida pelo senso de justiça. Rômulo Estrela dará vida a Paulo, o detetive que investiga o roubo da escultura "As Três Graças", peça valiosa que dá nome à novela. Já Grazi Massafera interpretará Arminda, uma empresária poderosa e a grande vilã da trama.

Conheça a história de 'Três Graças'

O enredo gira em torno de Gerluce, que mora com a mãe, Lígia (Dira Paes), e a filha Joélly — ainda sem atriz definida. Após viver uma situação traumática, a personagem de Sophie decide agir. Revoltada com a impunidade dos ricos, ela lidera o roubo da escultura que pertence à vilã. Apesar do título, Três Graças não se refere às protagonistas femininas, mas sim à obra de arte que move a trama. O plano ousado da protagonista movimenta toda a comunidade onde vive e atrai a atenção de Paulo, o investigador vivido por Rômulo Estrela.

Três Graças seria ambientada no Rio de Janeiro, mas a Globo pediu que a trama fosse transferida para São Paulo. Aguinaldo Silva confirmou a modificação na sinopse: “Para quem escreveu A Indomada [1997], uma novela que se passava em Greenville, uma cidade inglesa situada em plena zona da mata pernambucana, isso não será propriamente uma dificuldade”, afirmou o autor. A nova produção da Globo será dirigida por Luiz Henrique Rios.