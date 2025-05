Nasce Zuri, primeira filha de Ludmilla e Brunna Gonçalves

Nesta quarta-feira (14), a cantora Ludmilla anunciou em suas redes sociais o nascimento de sua primeira filha com a bailarina Brunna Gonçalves, a pequena Zuri. A postagem foi em colaboração com a esposa.

“Hoje a gente multiplicou o amor. Sinto que nunca fomos tão abençoadas por Deus como agora. Bem vinda ao nosso Paraíso, Zuri. Aqui, nós 3 seremos as mulheres mais felizes do mundo”, escreveu. Lud e Brunna aparecem com as mãos segurando a mãozinha da recém-nascida. Confira:

Zuri nasceu nos Estados Unidos, por isso ela terá automaticamente cidadania americana de acordo com 14ª Emenda da Constituição do país, que garante que “todas as pessoas nascidas” nos EUA “são cidadãos estadunidenses”.

Ao retornares ao Brasil, Brunna e Ludmilla poderão solicitar a certidão brasileira da pequena, tendo, portanto, dupla cidadania.