Netflix anuncia estreia da 4ª temporada de 'Bridgerton' para 2026; assista o trailer

Os fãs de “Bridgerton” já podem comemorar! A Netflix anunciou, nesta quarta-feira (14), que a série de época foi oficialmente renovada para a 5ª e 6ª temporadas. A novidade veio junto com a confirmação de que a quarta temporada chega ao catálogo da plataforma em 2026.

A série, produzida pela Shondaland e baseada nos romances de Julia Quinn, acompanha a vida e os romances da influente família Bridgerton na sociedade londrina do século XIX. Lançada em 2020, a produção se tornou um fenômeno mundial e está entre as produções mais assistidas da história do streaming, com a 1ª e a 3ª temporadas ocupando atualmente o 5º e o 7º lugares no ranking global da plataforma.

A quarta temporada trará como protagonista Benedict Bridgerton (vivido por Luke Thompson), o segundo filho da família. Conhecido por seu espírito livre e boêmio, Benedict viverá uma história de amor com Sophie (interpretada por Yerin Ha), após conhecê-la em um misterioso baile de máscaras promovido por sua mãe. A trama terá oito episódios e seguirá o padrão das temporadas anteriores, que adaptam um livro para cada irmão da família.

A Netflix também divulgou um teaser inédito da próxima temporada. Confira:

Até agora, os romances de Daphne, Anthony e Colin Bridgerton já foram retratados, deixando espaço para outras histórias ainda não contadas.

Além do sucesso da série principal, o universo de “Bridgerton” também se expandiu com o spin-off “Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton”, que conquistou o Top 10 Global da Netflix em sua estreia.