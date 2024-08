Netflix escala atriz para viver protagonista da 4ª temporada de Bridgerton

Após a Netflix anunciar Benedict Bridgerton (Luke Thompson) como o protagonista da próxima temporada de “Bridgerton”, no mês passado, diversos fãs se questionaram sobre quem viveria o interesse romântico do personagem.

Segundo a Variety, a escolhida para viver o papel já foi definida e será a atriz Yerin Ha. Mais conhecida por viver Kwan Ha na série Halo, a atriz dará vida a Sophie, por quem o personagem de Luke Thompson se apaixona.

A personagem está presente em “Um Perfeito Cavalheiro”, livro de Julia Quinn que será adaptado na 4ª temporada da série de sucesso. Nas redes sociais os fãs comemoraram a escolha da atriz. “Nossa Sophie Beckett finalmente tem um rosto”, celebrou uma internauta no X (antigo Twitter).

As três primeiras temporadas de Bridgerton, que acompanham as aventuras e desventuras amorosas de outros membros da família que batiza a série, no início do século XIX, estão disponíveis para streaming na Netflix.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)