Bridgerton: segunda parte da 3ª temporada estreia com personagem LGBT

Após um mês de espera, a Netflix finalmente liberou os últimos episódios da 3ª temporada de Bridgerton. A segunda etapa, que chegou à plataforma nesta quinta-feira (13), dá sequência aos acontecimentos da primeira parte, focando principalmente no romance entre Colin Bridgerton (Luke Newton) e Penelope Featherington (Nicola Coughlan).

O casal, que finalmente se entregou à paixão após anos de amizade, começa os preparativos do casamento. No entanto, o que realmente chamou a atenção foi o arco de Francesca Bridgerton (Hannah Dodd). A integrante da alta sociedade, que despertou o interesse de dois pretendentes, acaba se casando com o charmoso Lorde John Stirling (Victor Alli).

A felicidade do casal, no entanto, é curta. No final da temporada, a série apresenta uma nova personagem: Michaela Stirling (Masali Baduza), prima de John, que rapidamente conquista a atenção da Bridgerton. No entanto, nos livros de Julia Quinn, em que a série se baseia, Michaela é, na verdade, Michael, um personagem masculino.

A primeira interação entre Francesca e Michaela na série deixa no ar a possibilidade de um romance sáfico a ser explorado na 4ª temporada. A mudança de gênero na série gerou bastante debate entre os fãs nas redes sociais.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)