Atores de ‘Bridgerton' curtem a praia e provam comidas típicas no Rio

Colin, interpretado por Luke Newton, resolveu continuar sua viagem fora de Bridgerton aqui no Brasil. Ele e seu par romântico Penelope, vivida por Nicola Coughlan, posaram no Rio de Janeiro, neste domingo (19/5), para a divulgação da terceira temporada da série, que estreou na última quinta-feira (16/5).

O canal de streaming, Netflix, colocou o nome do casal, Polin, junção de Penelope Featherington e Colin Bridgerton, na roda gigante do Porto Maravilha, no centro do Rio de Janeiro, além de levá-los à Praia de Copacabana e ao Galeto Sat’s, bar que ficou famoso pela traição de Chico Moedas.

Luke e Nicola provaram a famosa caipirinha e o pão de queijo e mandaram um recado para os fãs brasileiros: "oi Brasil, oi fãs de Polin! Estamos aqui para visitá-los, estamos muito animados para vê-los e amando seu lindo país. Esperamos ansiosamente para ver muitos de vocês em breve", disseram, em vídeo.

Broche

Nas fotos de divulgação de Bridgerton, além das premiações, Nicola utiliza um broche vermelho, com uma mão e um coração ao centro. O item é o símbolo do coletivo "Artists 4 cease fire" ("Artistas para o cessar-fogo", em português), que reúne artistas em prol do pedido de cessar-fogo em Gaza e Israel Artistas como Jennifer Lopez, Mark Ruffalo, Lupita Nyong’o e Bradley Cooper também fazem parte do projeto.

No site do "Artists 4 cease fire", o símbolo do broche é explicado. "O fundo vermelho simboliza a urgência do chamado para salvar vidas. A mão em laranja transmite a comunidade de pessoas de todos os contextos que se juntaram para apoiar a vida humana. O coração, ao centro, é um convite para que lideremos com os nossos corações e com muito amor. Quando lideramos com amor, entendemos que todos os nossos companheiros [humanos] merecem ser amados e protegidos".