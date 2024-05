Colin e Penelope: primeira parte da 3ª temporada de ‘Bridgerton’ está disponível na Netflix

Colin Bridgerton (Luke Newton) e Penelope Featherington (Nicola Coughlan) ficam finalmente juntos na nova temporada de “Bridgerton”. A série da Netflix, adaptada dos livros de Julia Quinn, chegou ao seu terceiro ano. Os novos episódios já estão disponíveis no catálogo do streaming.

“Bridgerton” acompanha os irmãos Anthony (Jonathan Bailey), Benedict (Luke Thompson), Colin (Luke Newton), Eloise (Claudia Jesse), Daphne (Phoebe Dynevor), Hyacinth (Florence Hunt), Gregory (Will Tilston) e Francesca (Hannah Dodd). Membros da aristocracia inglesa, sob os cuidados da mãe, Lady Violet (Ruth Gemmell), eles se aventuram na busca pelo amor.

A primeira temporada da série, adaptada do livro “O Duque e Eu”, focou no relacionamento de Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) e Simon Basset (Regé-Jean Page). Em sequência, o livro “O Visconde que Me Amava” deu origem à segunda temporada, com foco em Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) e Kate Sharma (Simone Ashley).

Colin Bridgerton (Luke Newton) e Penelope Featherington (Nicola Coughlan) são as estrelas da terceira temporada. Com base no livro "Os Segredos de Colin Bridgerton", os episódios acompanham a amizade crescer e se tornar amor.

Confira o trailer da terceira temporada de “Bridgerton”

No começo de “Bridgerton”, a atriz Ruby Stokes deu vida à caçula da família, Francesca. Entretanto, na nova temporada, Hannah Dodd assume o papel. Também houve mudança no cargo de showrunner (pessoa responsável pelo andamento da produção): antes a função era de Jess Brownell e agora está com Chris Van Dusen.

Os quatro primeiros episódios da série já estão disponíveis na Netflix e os demais chegam ao streaming no dia 13 de junho.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)