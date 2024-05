VÍDEO: Trailer de ‘Wicked’, estrelado por Ariana Grande e Cynthia Erivo, é divulgado

O filme Wicked, protagonizado pelas atrizes Ariana Grande e Cynthia Erivo, teve o primeiro trailer oficial divulgado na manhã desta quarta-feira (15). A obra, baseada no musical de O Mundo Mágico de Oz, está prevista para ser lançado cinemas brasileiros em novembro, contando a história de uma bela e improvável amizade no universo fantástico.

Assista ao trailer:

O filme conta ainda com a atriz Michelle Yeoh (ganhadora do Oscar por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo), que vive Madame Morrible, a diretora da Universidade Shiz. Jonathan Bailey (de Bridgerton) interpretando Fiyero, um príncipe desencanado e despreocupado; Ethan Slater (de Fosse/Verdon) como Boq, um estudante altruísta da província de Munchkin; Marissa Bode, que estreia no cinema como Nessarose, a irmã favorita de Elphaba; e Jeff Goldblum, como o lendário Mágico de Oz.

Sinopse

Wicked retrata a história de Elphaba, uma jovem que leva uma vida conflitante devido à cor de pele verde - algo incomum até no mundo fantástico.

Ao ingressar na Universidade de Shiz, na fantástica Terra de Oz, ela conhece Glinda, uma jovem popular e ambiciosa, acostumada a conseguir tudo o que deseja.

Elas formam uma amizade improvável e profunda, mas acabam seguindo caminhos distintos após um encontro com o Mágico de Oz. Elphaba e Glinda transformam-se, respectivamente, na Bruxa Má do Oeste e na Bruxa Boa do Norte, personagens da história clássica que acompanha Dorothy. Determinada a mudar essa concepção que as pessoas têm dela, Elphaba provar a verdade e consertar os erros de seu passado.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de oliberal.com)