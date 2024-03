Ariana Grande lança 'Eternal Sunshine', o sétimo álbum da carreira

Ariana Grande lançou na madrugada desta terça-feira (08) o "Eternal Sunshine", o sétimo álbum de estúdio da carreira. Após quase quatro anos desde o lançamento último disco, a cantora norte-americana retorna com um novo disco com 13 faixas e somente uma parceria.

As 12h também de hoje, a cantora lançou o videoclipe da música "we can't be friends" no Youtube.

Em "Eternal Sunshine", Ariana Grande retrata a melancolia, turbulências no amor e um toque de brilho. Um detalhe que chamou a atenção foi a única participação no 7º álbum da cantora: Nonna, a avó de Ariana. A idosa de 90 anos está ao lado da neta na canção "ordinary things".

Confira as músicas do do “Eternal Sunshine”:

1 - intro (end of the world)

2 - bye

3 - don’t wanna break up again

4 - saturn returns (interlude)

5 - eternal sunshine

6 - supernatural

7 - true story

8 - the boy is mine

9 - yes, and?

10 - we can’t be friends (wait for your love)

11 - i wish i hated you

12 - imperfect for you

13 - ordinary things (feat. nonna)

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com Rayanne Bulhões)