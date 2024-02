Ariana Grande anuncia parceria com Mariah Carey em remix de ‘Yes, and?’

A cantora norte-americana Ariana Grande anunciou o lançamento do remix de “Yes, and?” com participação especial de Mariah Carey. A informação divulgada nesta quarta-feira (14), surpreendeu os fãs. O lançamento da nova versão da música está previsto para sexta-feira (16).

VEJA MAIS

“Eu não posso acreditar nas palavras que estou escrevendo. ‘Yes, and? Remix’ com participação da primeira e única, rainha do meu coração e inspiração de uma vida, Mariah Carey, será lançado nesta sexta”, escreveu Ariana em postagem no Instagram.

A cantora do hit “7 rings” agradece Mariah pela realização desse sonho e pela participação brilhante na canção. “Isso significa muito mais para mim do que eu poderia articular e eu não posso esperar para que todos ouçam”, disse Ariana.

A versão original de “Yes, and?” foi lançada em janeiro deste ano. Confira abaixo.

VEJA MAIS

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do editor de conteúdo de Oliberal.com, Bruno Magno