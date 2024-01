Ariana Grande anuncia lançamento após pausa de três anos; veja

A cantora Ariana Grande, de 30 anos, anunciou neste domingo (7) o lançamento de uma nova música. Intitulada "Yes, and?", a faixa, que será acompanhada de um videoclipe, será lançada na sexta-feira (12), marcando, então, o retorno da artista norte-americana para a indústria musical após três anos em hiatos, quando lançou o último álbum de estúdio "Positions" em 2020.

Nesta segunda-feira (08), Ariana compartilhou no stories do Instagram de um anúncio da nova faixa em um telão na Times Square, em Nova York. Na legenda do post, a cantora reforça a data de lançamento e menciona a gravadora Republic Records, da qual faz parte.

"Yes, and?", nova música de Ariana Grande, é divulgada na Times Squares, em Nova York (Foto/Instagram: @arianagrande)

VEJA MAIS

Além da data, Ariana ainda compartilhou uma das capas do seu sétimo disco de estúdio, que ainda não teve seu nome divulgado. “Eu não aguentava mais esperar para contar para vocês. Embora esse não seja o título do álbum, é de fato a capa do álbum (bem… uma delas!)”, revelou a artista.

Uma das capas do novo álbum de Ariana Grande (Foto/Instagram: @arianagrande)

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)