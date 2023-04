Ariana Grande rebate comentários sobre seu corpo; vídeo

Nesta terça-feira (11), a cantora e atriz Ariana Grande, de 29 anos, publicou em suas redes sociais um vídeo de mais de três minutos rebatendo comentários negativos sobre sua aparência. Recentemente, fotos publicadas pela artista e por paparazzis repercutiram na internet por Grande aparecer “muito magra”, levantando suspeitas sobre a saúde dela.

“Só queria falar um pouco da preocupação de vocês com o meu corpo“, disse a cantora em vídeo. “Acho que poderíamos ser mais gentis e menos confortáveis comentando sobre o corpo das outras pessoas. Não importa o motivo, se você está dizendo algo bom ou bem intencionado”, rebateu a artista.

Ariana comentou ainda sobre as pessoas estarem comparando seu físico atual com um corpo dela de um tempo atrás, que, por sinal, era o menos saudável, apesar de parecer com mais massa muscular. “Era a versão mais doente do meu corpo. Eu estava sob o uso de vários antidepressivos, e bebendo com eles, comendo mal, e eu estava no meu pior momento da minha vida, quando parecia o que vocês consideram saudável”, revelou a cantora.

Ariana está gravando o filme "Wicked", prólogo de O Mágico de Oz, com lançamento para outubro de 2023 (Reprodução/Instagram: @arianagrande)

Ela finaliza o vídeo sinalizando que “existem jeitos de elogiar alguém ou ignorar algo que você vê e não gosta” e dizendo para as pessoas se amarem do jeito que são. “Ame seu jeito… Não importa que fase você está”, aconselhou. “Mandando para vocês muito amor… Te acho bonito”, conclui.

Ariana Grande, que sofre de depressão, está se afastando cada vez mais das redes sociais devido ao ódio gratuito que recebe. Em 2021, a artista excluiu seu perfil do Twitter devido às críticas e comentários ofensivos direcionados a sua aparência e sua carreira.

(*Estágiário Gabriel Bentes, sob supervisão do editor web de Oliberal.com Felipe Saraiva)