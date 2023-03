‘Wicked’, filme com Ariana Grande e Michelle Yeoh, tem nova data de estreia

A estreia da adaptação musical “Wicked”, prólogo de "O Mágico de Oz”, teve mudança na sua data de estreia. A princípio, o filme estadunidense estava programado para ser lançado no dia 25 de dezembro de 2024. Agora, o longa tem data marcada de estreia para 27 de novembro de 2024. O anúncio da mudança foi feito nesta terça-feira (14) pelo perfil do Twitter do diretor Jon M. Chu. Veja:

"Estamos imersos na produção de Wicked e todos os dias ficamos cada vez mais animados para compartilhar com vocês as travessuras que temos feito. Então... Decidimos entregar o filme a todos vocês um pouco antes do planejado. Um pequeno agrado do dia de ação de graças", escreveu Jon.

VEJA MAIS

O elenco conta com a participação da cantora e atriz Ariana Grande, de 29 anos, que dedicou os últimos meses para a gravação do filme. O cast também conta com a atriz Michelle Yeoh, ganhadora da estatueta de “Melhor Atriz” do Oscar 2023 por “Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo”.

Dividido em duas partes, o primeiro filme de “Wicked” será lançado no dia 27 de novembro de 2024. A segunda parte chegará ao público em 25 de dezembro de 2025.

A sinopse da produção audiovisual retrata a história de Elphaba, uma jovem comum que leva uma vida tranquila e pouco interessante. Entretanto, alguns acontecimentos em sua vida fazem ela ser conhecida como a Bruxa Má do Oeste, o que muda sua vida para sempre. Determinada a mudar essa concepção que as pessoas têm dela, Elphaba provar a verdade e consertar os erros de seu passado.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)