Ariana Grande lança documentário da turnê 'Sweetener World' na Netflix

A cantora pop Ariana Grande lançou documentário da turnê Sweetener World na Netflix nesta segunda-feira, 21. Intitulado Excuse Me, I Love You, a obra chega na plataforma com o show apresentado em 2019. O filme original da Netflix acompanha a cantora pela turnê mundial, com imagens exclusivas e músicas inéditas.

Recentemente, Ariana comentou o lançamento do projeto no Instagram. "Bem sei que este projeto apenas destaca uma digressão de todos os concertos e momentos que vivemos nos últimos seis, sete anos... mas quero agradecê-los por já me terem mostrado mais do que tudo o que alguma vez sonhei."