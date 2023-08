Ariana Grande e Demi Lovato encerram contrato com Scooter Braun, empresário rival de Taylor Swift

Demi Lovato e Ariana Grande tomaram uma decisão que surpreendeu os fãs. As artistas romperam seus contratos com o empresário Scooter Braun, conhecido por gerenciar grandes nomes da música.

A decisão das duas veio após uma série de controvérsias envolvendo Scooter, que vendeu os seis primeiros álbuns de Taylor Swift, fazendo com que a artista não tivesse mais liberdade sobre suas próprias composições. A cantora também rompeu com o empresário e está regravando todos as suas músicas antigas, intituladas de Taylor's Version, para voltar a ser proprietária de sua discografia.

Scooter foi o responsável por descobrir Justin Bieber, um dos maios nomes de sua agência que, segundo rumores, também está em busca de outro empresário.

O rompimento de Demi Lovato e Ariana Grande com Braun foi confirmado pela "Billboard" e, embora os motivos não tenham sido divulgados, parece haver uma mudança de direção nas carreiras das artistas.

No caso de Demi, a separação foi descrita como "amigável", e fontes sugeriram que ela está buscando um novo empresário para a fase roqueira de sua carreira. Já Ariana, que está afastada da indústria musical ultimamente, estava com Scooter desde 2013, quando saiu da Nickelodeon.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)