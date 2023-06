Ariana Grande completa 30 anos; relembre a trajetória da carreira da artista

Ariana Grande completa 30 anos de idade nesta segunda-feira (26) e compartilhou uma foto da infância com seus mais de 375 milhões de seguidores no Instagram para celebrar o dia.

VEJA MAIS

Pelas redes sociais, os milhões de "arianators", nome utilizado pelos fãs da cantora, comemoram o 30º aniversário da ídola com parabenizações e declarações de amor.

Dona dos hits "7 Rings" e "One Last Time", a artista completa 3 décadas de existência e ganhou felicitações de Jennifer Garner, a Jenna Rink do filme "De Repente 30", que Ariana já referenciou em um trecho do videoclipe de "Thank U Next".

"Se você não é sedutora e próspera, eu não sei quem é - feliz aniversário!! Beijos", escreveu a atriz, fazendo referência a uma frase do filme.

Ariana Grande caracterizada de Jenna Rink, do filme "De Repente 30", para o videoclipe de "Thank U Next" (Reprodução/Redes Sociais)

Dedicada atualmente no teatro, o próximo projeto de Grande é a participação como Glinda no filme "Wicked", inspirado em "O Mágico de OZ", que será lançado em novembro de 2024.

Trajetória de Ariana Grande

Nascida em 26 de junho de 1993, em Boca Raton, na Flórida, Ariana Grande-Butera é uma atriz, cantora, compositora e produtora. Sua carreira começou na Broadway, quando participou do musical "13". Em 2009, a atriz viveu a personagem Cat Valentine no seriado "Brilhante Vitória", da Nickelodeon.

Mesmo após o fim do seriado, Ariana Grande ainda interpretou Cat em um spin-off de "Sam & Cat" que contava com a personagem Sam de iCarly, vivida por Jennette McCurdy.

Em 2013, deu o primeiro passo na carreira musical com o lançamento de "The Way, do albúm "Yours Truly, que contém 14 músicas. O primeiro trabalho contém participações de Big Sean e Mac Miller, ex-namorado da cantora que morreu em 2018. O disco estreou no topo da parada americana de álbuns Billboard, e o single, "The Way", chegou no top 10.

Em 2014, lançou o álbum "My Eveything", que conta com 15 faixas e colaborações com Nicki Minaj, The Weeknd, Jessie J, Iggy Azalea entre outros. O segundo disco da artista contém os famosos singles, "Problem", "Break Free", "Bang Bang" e "Love Me Harder" com os artistas citado anteriormente.

No ano de 2016, a artista lançou o 3º disco intitulado "Dangerous Woman", com 17 músicas, que contém a faixa-título como carro-chefe do álbum que alavancou a carreira de Ariana Grande, estreando o disco na 10º da Billboard, parada musical americana de grande renome na indústria da música.

Em 2018, Ariana Grande dava início à sua nova era com o álbum "Sweetener", com 15 músicas. O disco contém as famosas faixas "No Tears Left To Cry" e "God Is a Woman", que divide opiniões até hoje sobre a artista exaltar a mulher em várias cenas como um ser divino, fazendo referência a Deus ser uma mulher.

Em 2019, Ariana animou os fâs ao anunciar o "Thank U Next", videoclipe que contém referências ao filme "Garotas Malvadas". O álbum, com o mesmo nome do single, contém 14 faixas e possui os hits "7 Rings", "Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored" e "Thank U Next, que emplacaram o top 3 da Billboard Hot 100, algo feito somente pelos The Beatles em 1964.

Ariana Grande emplaca três músicas do mesmo álbum na maior parada musical (Divulgação/Billboard)

Em 2020, Grande retorna e lança o álbum "Positions", de 14 músicas, que possui a versão de luxo, com mais cinco músicas inéditas. O álbum conta com colaborações de The Weeknd, Doja Cat, Ty Dolla $ign.

Sem novos lançamentos de álbuns, a artista participa de algumas regravações de músicas, como "Die For You", de The Weeknd, que agradou bastante os fãs de ambos os artistas e se mostrou um sucesso nas paradas musicais de todo o mundo.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)