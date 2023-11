Mariah Carey se 'descongela' para o Natal em vídeo publicado no Instagram

A cantora Mariah Carey publicou um vídeo de humor em seu perfil no Instagram nesta quarta-feira (1º). Nas imagens, ela reproduz o meme de que só aparece nas festas de final de ano com a sua música "All I Want For Christmas Is You", uma das mais tocadas no Natal.

Nas imagens, Mariah aparece congelada dentro de um cofre, vestida de Mamãe Noel, enquanto personagens de Halloween, como Jason, cabeça de abóbora e Ghostface, ajudam a descongelar a cantora. Logo em seguida, o vídeo faz uma transição colorida para um ambiente natalino, onde ela aparece ao lado de elfos e crianças, cantando sua música de Natal.

O meme de descongelar Mariah Carey é uma brincadeira que surgiu nas redes sociais há alguns anos. A ideia é que a cantora ficasse congelada até o Natal, quando ela seria descongelada para cantar sua música mais famosa.

O vídeo já conta com mais de 8 milhões de visualizações e dezenas de milhares de comentários, incluindo de fãs brasileiros. "Meu Deus, agora só falta o Roberto Carlos e a Simone", brincou um internauta. "Ela faz o meme dela! Ela é a rainha do Natal sem concorrência", comentou outra.

