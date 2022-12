Saiba quais são as músicas de Natal mais ouvidas no Brasil e no mundo em 2022

O Spotify revelou nesta quinta-feira (22) as canções natalinas mais ouvidas na plataforma neste ano de 2022. “All I Want for Christmas Is You”, gravada por Mariah Carey aparece como a canção de Natal mais ouvida no mundo e a segunda no Brasil.

O ranking mo Brasil surpreendeu, pois embora interpretações como a da cantora Simone ainda estejam muito presentes no imaginário dos brasileiros, a lista de músicas favoritas aponta apenas artistas internacionais. No Brasil, a mais ouvida foi “Snowman”, da cantora australiana Sia.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Mariah Carey processa ex-assistente executiva por negligência e roubo]]

“Last Christmas”, do grupo britânico Wham!, aparece em terceiro lugar na lista mundial deste ano. “Rockin' Around The Christmas Tree”, de Brenda Lee, e “Jingle Bell Rock”, por Bobby Helms, aparecem na quarta e na quinta colocação, respectivamente.

De acordo com o Spotify, a plataforma conta com 44 milhões de playlists criadas por usuários relacionadas ao Natal. Os millennials são os que mais escutam músicas com o tema natalino, representando quase 50% da audiência no último Natal.



Veja as músicas com o tema natalino mais escutadas no Spotify em 2022:

Brasil

Snowman, por Sia

All I Want for Christmas Is You, por Mariah Carey

Christmas EveL, por Stray Kids

Hallelujah, por Pentatonix

Mistletoe, por Justin Bieber

Mundo

All I Want for Christmas Is You, por Mariah Carey

Snowman, por Sia

Last Christmas, por Wham!

Rockin' Around The Christmas Tree, por Brenda Lee

Jingle Bell Rock, por Bobby Helms

Top 5 músicas com o tema natalino mais escutadas no Spotify no Brasil em 2022: