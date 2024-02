‘Estou com outra pessoa’, declara Luísa Sonza durante show no Carnaval do Recife

Os fãs de Luísa Sonza foram surpreendidos com uma declaração da cantora no Carnaval de Recife (PE), na madrugada deste domingo (11). Durante o show realizado no Marco Zero, a cantora afirmou que está em um novo relacionamento amoroso, após o término conturbado com o último namorado, Chico Moedas. "Quem nunca enfrentou uma situação difícil em relacionamentos? Ouvi dizer que Recife tem muitas histórias interessantes, não é?”, disse a artista.

“Quero homenagear todos vocês e expressar todo o meu amor, porque é disso que se trata esta música: o amor que habita em mim e a capacidade de amar alguém, e hoje eu quero dedicar a vocês!", declarou Sonza, antes de cantar a música ‘Chico’, composta para o ex na época em que os dois eram um casal.

Em tom de brincadeira, a cantora dedicou a canção a “todas as cornas do Brasil". Em setembro do ano passado, ela anunciou, durante entrevista a Ana Maria Braga no programa Mais Você, que havia sido traída por Chico Moedas, o que motivou o término da relação.

Enquanto cantava ‘Chico’, alguns fãs puxaram um coro que dizia "Chico, vai tomar no c*". Foi quando Luísa Sonza interrompeu a música para dizer: "Não há necessidade disso! Já superei, é algo do passado, estou até com outra pessoa", afirmou a cantora, admitindo que a fila andou.