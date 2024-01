Ariana Grande anuncia data de lançamento do álbum 'Eternal Sunshine'; confira detalhes

A cantora Ariana Grande anunciou na tarde desta quarta-feira (17), por meio de suas redes sociais, que lançará seu sétimo álbum de estúdio, intitulado "Eternal Sunshine", no dia 8 de março deste ano.

Após um hiato de três anos desde o lançamento de seu último álbum, “Positions”, a artista retorna com músicas inéditas. No último sábado (12), Ariana Grande lançou a faixa "Yes, And?", acompanhada de um videoclipe no YouTube. O lead deve compor o novo disco da cantora, que ainda não teve a quantidade de faixas revelada.

VEJA MAIS

Recentemente, a artista publicou em seu perfil no Instagram que o novo álbum terá mais de uma capa, ou seja, as versões físicas terão fotos diferentes, ao todo serão sete imagens. Algumas já estão disponíveis no site oficial da artista para pré-venda, outras são apenas fundos coloridos sem a imagem de Grande, que devem ser atualizadas mais futuramente.

O álbum foi produzido por Max Martin e Ilya e ganhou esse nome em homenagem ao filme “Eternal Sunshine of The Spotless Mind”, de 2004, estrelado por Kate Winslet e Jim Carrey – ator que a cantora admira bastante. A informação revelada por um insider ganhou força após o lançamento do clipe de “Yes, And?”, em que um envelope mostra coordenadas que levam o telespectador a Montauk, cidade onde o longa-metragem foi filmado.

Reforçando ainda mais a teoria do nome do álbum, a cantora postou imagens em uma conta secundária, que tem como nome de usuário "Sweetener", várias fotos que formam uma carta com uma frase, dita no filme.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com Mirelly Pires)