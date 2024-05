‘É Assim que Acaba’: primeiro trailer do filme com Blake Lively é divulgado; assista

O primeiro do filme “É Assim que Acaba” já está disponível para os fãs da obra. Adaptado do livro de mesmo nome escrito por Colleen Hoover, o longa conta com Blake Lively, Justin Baldoni, Jenny Slate, Hasan Minhaj, Amy Morton e Brandon Sklenar no elenco. Confira o trailer.

Essa é a primeira adaptação ao cinema de um livro de Colleen Hoover. A trama acompanha Lily Bloom (Blake Lively), dona de uma floricultura, no relacionamento com o neurocirurgião Ryle Kincaid (Justin Baldoni). A conexão intensa que o casal tem no começo logo se torna caótica, quando Lily passa a sofrer violência doméstica e lembra da infância traumática que viveu. Até que Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), o primeiro amor da florista, reaparece repentinamente.

Lily Bloom (Blake Lively) e Ryle Kincaid (Justin Baldoni) em "É Assim que Acaba" (Reprodução / YouTube Sony Pictures Brasil)

O roteiro do de “É Assim que Acaba” é de Christy Hall, que também participa da produção ao lado de Alex Saks e Jamey Heath. O time de produtores executivos do filme é formado por Steve Sarowitz, Justin Baldoni, Andrew Calof, Blake Lively, Andrea Ajemian e Colleen Hoover. Justin Baldoni, ator que dá vida a Ryle, é responsável pela direção.

Ryle Kincaid (Justin Baldoni) em "É Assim que Acaba" (Reprodução / YouTube Sony Pictures Brasil)

No primeiro trailer, a música "My Tears Ricochet", de Taylor Swift, está presente. A canção fala sobre um amor que chegou ao fim, mas que, devido sua tragédia, mantém-se como uma dor. “É Assim que Acaba” ainda não tem data de lançamento nos cinemas brasileiros. Nos Estados Unidos, o longa estreia no dia 9 de agosto.

Atlas Corrigan (Brandon Sklenar) e Lily Bloom (Blake Lively) em "É Assim que Acaba" (Reprodução / YouTube Sony Pictures Brasil)

No X (Twitter), internautas elogiaram o trailer, em especial a escolha da música de Taylor Swift. “A mente de quem colocou ‘My Tears Ricochet’ pra ‘É Assim que Acaba’ foi espetacular viu, que coisa linda e coesa”, escreveu uma usuária.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)