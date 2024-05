‘Sr. e Sra. Smith’ é renovada para 2ª temporada; Prime Video não confirma protagonistas anteriores

A série “Sr. e Sra. Smith”, do Prime Video, foi renovada para a segunda temporada. Inspirado no filme de mesmo nome estrelado por Angelina Jolie e Brad Pitt, o seriado contou com Donald Glover e Maya Erskine como John e Jane Smith, os protagonistas. Os atores ainda não foram confirmados no segundo ano.

Segundo a revista Variety, Donald Glover continua como co-criador e produtor executivo da série, junto a Francesca Sloane. Entretanto, não houve confirmação do Prime Video se Donald e Maya permanecem atuando na obra. De agosto deste ano a fevereiro de 2025, o artista inicia uma turnê mundial como Childish Gambino.

“Sr. e Sra. Smith” conta a história de John e Jane, casal unido pelo mundo da espionagem após abandonarem suas identidades verdadeiras. O seriado é diferente do filme, no qual os protagonistas só descobrem quem realmente são depois do casamento. A segunda temporada da série que contou com a participação de Wagner Moura não tem previsão de estreia.

Confira o trailer de “Sr. e Sra. Smith”

